Belediye-İş sendikası Başkanı Yaman, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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Belediye-İş sendikası Başkanı Yaman, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Belediye-İş sendikası Başkanı Yaman, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

12. Olağan Genel Kurul'la yeniden göreve gelen Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, sendika yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - 12. Olağan Genel Kurul'la yeniden göreve gelen Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, sendika yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yaman, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Emek mücadelesinde örgütlülüğün önemine değinen Başkan Çerçioğlu ise Yaman'a ve sendika yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Belediye-İş sendikası Başkanı Yaman, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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