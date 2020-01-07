Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
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Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirilidi.

07.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:11
Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

'nın ilçesinde belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirilidi.


Altıntaş Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha çabuklaştırılması açısından, belediyemiz ve ilçe tapu müdürlüğümüz arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin daha seri yürütülebilmesi için protokol imzalanmıştır. İlçemize hayırlı olsun inşallah.Her şey Altıntaş için" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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