Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirilidi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirilidi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha çabuklaştırılması açısından, belediyemiz ve ilçe tapu müdürlüğümüz arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin daha seri yürütülebilmesi için protokol imzalanmıştır. İlçemize hayırlı olsun inşallah.Her şey Altıntaş için" diye konuştu. - KÜTAHYA