Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı
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Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı

18.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:21
Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye hoparlörlerinden sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, uyarı anonsu yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye hoparlörlerinden sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından hoparlörlerle şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesine karşı, hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta, 'İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.


Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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