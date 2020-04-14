Belediye hoparlöründen evden çıkamayanlar için müzik yayını
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Antalya, Akseki, Güncel

Belediye hoparlöründen evden çıkamayanlar için müzik yayını

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar için belediye hoparlöründen yapılan yayınla müzik dinletildi.

14.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:44
Belediye hoparlöründen evden çıkamayanlar için müzik yayını

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar için belediye hoparlöründen yapılan yayınla müzik dinletildi.

Akseki Belediyesi, kent içi anons için kullanılan mahallelerde kurulu hoparlörlerden "Memleketim" ve "Ölürüm Türkiyem" parçalarını dinletti. Vatandaşlar da şarkılara ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.

Mahalleleri gezen 112 Acil Servis ekipleri ise şarkı aralarında, "Sevgili Aksekililer, lütfen evde kalınız" anonsu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara moral vermek amacıyla böyle bir müzik dinletisinin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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