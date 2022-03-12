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Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörü, magandaların hedefi oldu.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörü, magandaların hedefi oldu.

Tavşantepe Mahallesi Demirelli sokakta bulunan belediye hoparlörü ve panosunu hedef tahtasına çeviren kimliği belirsiz şahıslar, tabanca ile ateş ederek kevgire çevirdi. Hoparlörde oluşan delikler görenlere pes dedirtirken vatandaşlar magandaların bir an önce bulunmasını istediler.

Belediye yetkilileri, olayla ilgili emniyet güçlerinde bilgi verildiğini kaydetti. - ADANA

Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silah, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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