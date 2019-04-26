Belediye Hizmette Atağa Kalktı

Kilis Belediyesi havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hizmet götürmekte atağa geçti.

Kilis Belediyesi, kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Kilis Belediyesine bağlı, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mesire Alanının çevre düzenlemesi, çiçek ve ağaç dikimine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Stadyum yanında bulunan yolda asfalt çalışmalarına start verirken, Egemenlik Caddesinde tahrip olan asfalt sökülerek yeni asfalt çalışmasına başladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezindeki sebze-meyve türü ürün teşhir edilen manav, market türü işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, İş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığı, irsaliye fatura kontrolü, işgal gibi konularda denetim gerçekleştirdi.

Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, mezarlık içerisinde büyüyen yabani otların temizliği ve çeşmelerin bakımı çalışmalarına devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA