Belediye Hizmetlerine Zarar Verildiği İddiası

Ardahan Belediyesince, kentte belediyeye ait parklara dikilen fidanlara, lambalara, elektrik kabloları ve trafolar ile bir çardağa zarar verdikleri iddia edilen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



Belediyeden yapılan açıklamada, Ardahan Kalesi mevkisindeki bir çardağın henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yıkılıp yakıldığı belirtildi.



Kentte daha önce de benzer olaylar yaşandığı belirtilerek, bu nedenle zanlılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.



Görüşlerine yer verilen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da olayın üzüntü verici olduğunu dile getirerek, bu tür olayların kente zarar verdiğini ifade etti.



Köksoy, şunları kaydetti:



"Belediyemizce yaptırılan parkların yeşillendirilmesi için dikilen fidan ve etrafına yapılan ışıklandırma lambalarının kırılması, Yaşayan Kayalıklar Şelalesi'nin elektrik kabloları ve trafosunun parçalanması, son olarak da kale çevre düzenlemesi sonrası yapılan çardaklardan birinin yakılıp yıkılması üzüntüye neden oldu. Bu tesisler, çardaklar, fidanlar bu şehirde yaşayan, yaşayacak olan insanlarımızın ortak malıdır. Bu olaylar üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür de."



Bu kişilerin yaşadıkları şehre zarar verdiğini söyleyen Köksoy, "Bu kişilerin, vicdandan ve ahlaktan yoksun utanç verici davranışları yanlarına kar kalmayacaktır. Failleri hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Her bir aşama titizlikle takip edilecektir. Halkımızın bu ve benzeri tahribatlar karşısında gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyor, üzüntümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.