Belediye Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Balıkesir’in Havran Belediyesi tarafından Hamambaşı meydanına yaptırılan yeni belediye hizmet binasının temeli düzenlenen tören ile atıldı.
Balıkesir'in Havran Belediyesi tarafından Hamambaşı meydanına yaptırılan yeni belediye hizmet binasının temeli düzenlenen tören ile atıldı.
Yeni yapılacak olan hizmet binası ile ilgili Fen İşleri Müdürü Ethem Köfüncü, protokol üyelerine bilgiler sundu. Kesilen Kurban ve yapılan duaların ardından Protokol üyeleri hep birlikte butona basarak yeni hizmet binasının temel atma törenini gerçekleştirdi.
Temel atma törenine İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, ve Havranlılar katıldı. Temeli atılan hizmet binasının bir yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - BALIKESİR