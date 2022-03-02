Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

Covid-19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince Kütahya merkezde yer alan tüm camilerin temizliği düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Kütahya şehir merkezinde aylık ortalama 65-70 caminin temizliği, 9 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor.

Camilerde; cam, çerçeve, kapı, avize, minber, mihrap temizliğinin yanında halı süpürme, dezenfektan ve diğer temizlik işlemleri de yapılıyor. - KÜTAHYA

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

Belediye her ay 70 caminin temizliğini yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Kütahya, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title