Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı
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Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Yerel

- Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı Kocaeli'de belediyeye ait halk otobüslerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan koreografi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

- Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

KOCAELİ - Kocaeli'de belediyeye ait halk otobüslerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan koreografi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel koreografi hazırladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen programda toplamda 23 otobüsle 19 Mayıs yazılarak bir görsel şölen hazırlandı. Gerçekleştirilen koreografi sonucunda sürücüler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Gerçekleştirilen koreografi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İlk defa otobüslerin bu şekilde koreografi yaptığını gören vatandaşların beğenileri yüksek oldu.

Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı
Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı
Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı
Belediye halk otobüsleri 19 Mayıs'ı koreografi ile kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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