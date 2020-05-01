Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı
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Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı

Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı
01.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:25

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi. Görevli, "2 günlük yem aldım. Cumartesi pazar günü de besleyeceğim" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle 31 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulanması ile meydan tamamen boş kaldı. Genelde meydana gelen vatandaşlar ve turistlerce yem verilen güvercinler de gelen giden olmayınca aç kaldı. Meydanda toplanan güvercinleri gören bir belediye çalışanı ise yanında getirdiği yemlerle onları besledi.

"AÇ KALMASINLAR"

Güvercinleri besleyen belediye görevlisi Hasan Temel, "Virüs ortaya çıktıktan sonra meydan boş kaldı. Genelde buraya gelen turistler ve vatandaşlar kuşlara yem atıyordu. İki günlük daha yem aldım. Cumartesi pazar günü de yem atacağım, aç kalmasınlar. Fırsat buldukça sürekli yem veriyoruz" dedi.

( Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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