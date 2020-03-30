Belediye Gönüllü Uyarı İkaz Ekibi Sahada göreve başladı Keşan Belediyesi tarafından Korona Virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya çağrısıyla oluşturulan Gönüllü Uyarı ve İkaz Ekibi 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren sahada göreve başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'te Gönüllü Uyarı İkaz Ekibi ile buluşan, duyarlı ve örnek davranışları nedeniyle teşekkür eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Gönüllü ekibimiz başta banka ve kamu kurumları önünde, marketlerde oluşan kuyruklarda olmak üzere şehrin birçok yerinde vatandaşın bir araya gelerek meydana getirdiği yoğunluklarda sosyal mesafe kurallarının sağlanması için uyarılarda bulunacaklar. Ekibimiz ayrıca vatandaşlarımıza evde kal çağrısı yapacaklar." dedi.

Vatandaşların ne yazık ki her şey normalmiş gibi davranmaya devam etmesinin çok acı olduğunun altını çizen Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Hemşehrilerim lütfen kendinizi ve sağlığınızı koruyunuz. İşlerinizi halledip çok hızlı evinize gidin. Bu mücadelemiz sizin için. Vatandaşımızın, ülkemizin, dünyamızın sağlığı için bu hep birlikte bu virüsle mücadele etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimiz bizlerin sağlığı için çalışıyor. Uymamız gereken kurallar çok basit, hijyenimizi koruyacağız, mesafemizi koruyacağız ve evde kalacağız. Herkes birbirinden Koronalı gibi mesafeli durmalı. Gönüllerimiz bir ama aramız açık olsun. Dolmuşlarımızda, marketlerimizde ve bankalarımızda sosyal mesafeye uymamız çok önemli. Çarşıdaki işlerinizi yaparken de mesafemizi koruyalım. Çocuklarımız evde kalsın. Gönüllü ekibimizin ikazlarına uyalım. Onlar sizler için sahada uyarılarda bulunuyor."

Başkan Helvacıoğlu ve gönüllü uyarı ikaz ekibi, daha sonra vatandaşları, caddelerde, banka önlerinde ve marketlerde sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı ve steril mendil dağıttı.

Gönüllü Uyarı ve İkaz Ekibi banka önlerinde sosyal mesafeyi korumak için zemine işaretleme yaparak vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

Kaynak: Bültenler