Belediye girişine dezenfeksiyon kabini ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye girişine koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye girişine koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon kabini yerleştirdi. Vatandaşlar ve çalışanlar, kabinde dezenfekte olarak belediyeye giriş yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, ilçede üretilen yerli dezenfeksiyon kabini belediye girişine yerleştirildi. Belediyeye gelen vatandaşlar ile çalışanlar, elbiseleri ile kabine girerek dezenfekte olup binaya giriş yapıyor.

'VİRÜSÜN TAŞINMASINI ENGELLİYOR'

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'de toplu yaşam alanlarının, cihazlarla ve elle dezenfekte edildiğini söyleyerek, "Fakat virüsün kıyafetlerle ve ayakkabılarla taşınmasını engelleyecek bir sistem yok. Halkımızın hizmetine sokulan makine, virüsün insanların elbiseleri ve ayakkabıları ile taşınmasını engelliyor. En önemli noktası ise insan sağlığına zarar vermeden, ilaçlama yapabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA