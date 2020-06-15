Belediye gibi köy
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Belediye gibi köy

Bursa'da yardımseverliğiyle ön plana çıkan Çepni köyü sakinleri, devletten hizmet beklemeden, gerekli yatırımları imece usulüyle köylerine kendileri kazandırıyor.

Belediye gibi köy
15.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:33

Bursa'da yardımseverliğiyle ön plana çıkan Çepni köyü sakinleri, devletten hizmet beklemeden, gerekli yatırımları imece usulüyle köylerine kendileri kazandırıyor.

Mudanya ilçesinin Çepni köyü sakinleri, duyanlara "helal olsun" dedirten işlere imza atıyor. Devlet ve belediyeden hizmet beklemeyen köy sakinleri, köylerine yapılacak hizmetleri kendi imkanlarıyla imece usulüyle yapıyor. Köye lazım olan sulama havuzu ve köy yollarını bizzat çalışarak yapan köylüler, hizmeti ayaklarına beklemiyor. Bozuk olan arazi yollarını tamamen kendi imkanlarıyla açan köylüler, sulama havuzu için ise Mudanya ve büyükşehir belediyeleri ile hayırseverlerin malzeme desteğiyle işe koyuldu. Köylüler 200 tonluk sulama havuzlarını kısa sürede inşa etti. Köy halkı yaptıklarıyla Türkiye'ye örnek gösteriliyor.

Bozuk olan arazi yollarını kendi imkanlarıyla açtıklarını ifade eden Özgür Öner, "Biz köy halkı olarak birlik ve beraberlik içinde bozuk olan arazi yollarını hep beraber çalışarak açtık. Yollarımız çok bozuktu, traktörle gitmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi otomobille gidebiliyoruz" dedi.

Köyün diğer sakini Ahmet Kabak ise, "Biz imecenin ne kadar yararlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Köylümüz bazı hizmetleri kendi çabasıyla yapıyor. Muhtarımız öncülük etti, köylü de arkasından geldi. Bu yoldan eşekle zor geçiliyordu, şimdi otomobille gidiliyor" şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Göksel Mete de, "Bize bu havuzun başlama aşamasında alt zemin etüdünü yapan Mudanya Belediyesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, güler yüzlü Mudanya Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Köyümüze sulama havuzu yapmaya başladığımızda hayırseverlerin destekleri oldu. İmece usulü çalışarak bu havuzu köyümüze kazandırdık. Köyümüzün arazi yollarını kendi imkanlarımızla açtık. Ben değil, biz olduk. Köyümüzün su sıkıntısı vardı. Sponsorların desteği ve köy halkımızın imece usulü çalışmasıyla havuzu bitirip tamamladık. Kurumlarında desteği oldu, burada asıl fedakar olan Çepni halkıdır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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