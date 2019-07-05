Belediye Gençlik Kampında veda hüznü

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kentte yaşayan kız ve erkek öğrenciler için hayata geçirdiği "Gençlik Kampı"na katılan öğrenciler, veda yemeğinde bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tatile girmesinin ardından kentte yaşayan kız ve erkek öğrenciler için hayata geçirdiği "Gençlik Kampı"na katılan öğrenciler, veda yemeğinde bir araya geldi. Manavgat Belediyesi Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen yemeğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan katılırken birim müdürleri de yemekte hazır bulundu. 24 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kamp etkinliğine, 10 mahalleden 25 kız öğrenci ile 13 mahalleden 23 erkek öğrenci katılım gösterdi. Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitim kadrosu, öğrencilerin verimli kamp dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla birçok aktivite düzenledi. Öğrenciler, modern dans, plates, tenis, el sanatları kursu, yüzme dersi, kişisel gelişim seminerleri, akıl oyunları, kariyer seminerleri, kitap okuma, hayvanat bahçesi gezisi, paintboll turnuvasının yanı sıra kültür gezisi kapsamında ise Side Antik Kenti ve Manavgat Şelalesi'ni de gezdi.

"Gönül rahatlığıyla teslim ettik"

Kent genelinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yaz döneminde hem kendini geliştirmeleri hem de yeni dostluklar edinmesini sağlayan etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden aileler, "Çocuklarımız, yıl sonu tatilinin başlamasıyla birlikte Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitim kadrosu ile verimli bir kamp dönemi gerçekleştirdi. Bizler çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim ettik. Çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini bizler kadar düşünen Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'e ve değerli eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, projenin amacını önemsediklerini vurgulayarak yaz boyunca devam edeceğini söyledi. Sözen, "Yoğun geçen eğitim-öğretim yılımızın ardından çocuklarımızın hem kişisel eğitimlerini hem de yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak amacıyla Gençlik Kampı projemizi hayata geçirdik. Manavgat Belediyesi olarak öğrencilerimizi aydınlık dolu yarınlara hazırlamak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Eğitimin ve gençliğin olduğu yerde gelecek ve umut olduğuna inanıyorum. Manavgat Belediyesi'nin güçlü eli, gençlerimize ve çocuklarımıza gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA