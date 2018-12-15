Belediye Fidanlığı Üretiyor, Erdemli Yeşilleniyor

Erdemli Belediyesi, yeşil bir ilçe var etmek adına kentin her noktasında ihtiyaç duyulan çiçek ve ağaç fidanlarını yetiştirdiği belediye serasında, sezon hazırlıklarını tamamladı.

İlçenin çiçek ve fidan ihtiyacını, üreten belediyecilik anlayışı doğrultusunda karşılamak için kendi serasını kuran Erdemli Belediyesi, üretilen bazı çiçek ve fidan türlerini dikime hazır hale getirerek, ihtiyaç halinde talep edilen bölgelere gönderiyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çevre düzenlemesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin, belediyenin kendi serasında üretildiğini söyledi. Yetiştirilen tüm ürünlerin dikime hazır vaziyette bulunduğunu belirten Tollu, "Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. Ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri ile bu işi modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden yüz bin adet üretilmiş olup, dikime hazır bir şekilde bekletilmektedir. İhtiyaçlara göre, mevsimsel uygunlukları da göz önüne alınarak dikim işleri gerçekleştirilecektir. Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile her alanda olduğu gibi çevre düzenlemesinde de kendi ürünlerimizi yetiştiriyor ve kullanıyoruz" dedi. - MERSİN