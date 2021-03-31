Belediye Evleri Mahallesinde kentsel dönüşüm bu yıl başlayacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediye Evleri Mahallesinde kentsel dönüşüm için imzaların atıldığını yıl içinde ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediye Evleri Mahallesinde kentsel dönüşüm için imzaların atıldığını yıl içinde ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

Başkan Çetin, Çukurova Park Vadi Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yapılan hizmetler ve bugüne kadar hayata geçirilen projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanının siyaset yapmaması gerektiğini belirten Çetin, "Biz hiçbir zaman siyaset yapmadık. Halkın tamamını kucaklamaktır bizim görevimiz. Mensup olduğum partiye yapabileceğim en büyük katkı budur. Bir belediye başkanı siyaset yapmaz. Her konuda konuşmaz belediye başkanı. Hizmetleriyle, icraatlarıyla konuşur. Siyaset yapmak benim işim değil. Siyaset yapmak genel başkanların, genel merkez yöneticilerinin, milletvekillerinin görevi. Belediye başkanı çok konuşmaz, hizmet yapar. Bizde bu kurala uygun bir 7 yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Belediye Evleri Mahallesinde kentsel dönüşüm için ilk kazmanın bu sene içinde vurulacağını söyleyen Başkan Çetin, "Bu imzaları tamamlayınca kadar çok uğraştım. Çok engellemek isteyenler oldu. Bir partinin il başkanı ortalığa düşüp kendi partililerine imzalamayın diyor. Çok kişi engellemeye çalıştı. Biz 4 etaba böldük ve ilk 2 etabının inşallah bu sene kazmasını vuracağız. Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yaptık birde. 60 metrekare daireleri alıp 83 metrekare daireleri teslim edeceğimizi vadettik" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı