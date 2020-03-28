Belediye 'evde spor var' dedi, binlerce kişi katıldı
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Mezitli, Yerel

Belediye 'evde spor var' dedi, binlerce kişi katıldı

MERSİN'de Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evinde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi adına 'Evde spor var' etkinliği başlattı.

28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:45
Belediye 'evde spor var' dedi, binlerce kişi katıldı

MERSİN'de Mezitli Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evinde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi adına 'Evde spor var' etkinliği başlattı.

Etkinliğin ilk gününde eğitmen Yaprak Deniz Dutlu tarafından belediye hizmet binası koridorunda gerçekleştirilen ve sosyal medya hesabından paylaşılan pilates etkinliğini binlerce kişi takip etti. Dutlu tarafından gösterilen ritmik pilates hareketlerini evinde yapmaya çalışan vatandaşlar, gönderdikleri yüzlerce mesajla teşekkür etti.

Program pazartesi günü eğitmen Nurcan Tevaş ile zumba ve eğitmen Funda Gül Yılmaz ile zeka oyunları, salı günü, Sabiha Canpolat ile yoga, Eylem Esra Altuntaş ile zumba, Remzi Küçük ile satranç, çarşamba günü Güller Tosun ile diksiyon, perşembe günü Süreyya Değirmenci ile yoga, Nazmiye Yeliz Dursun ile zumba ve Cuma günü ise Yaprak Deniz Dutlu'nun vereceği pilates dersleriyle devam edecek.'ALIŞKANLIĞI KAZANDIRACAĞIZ'İlk kez sosyal medyadan canlı yayınla yapılan pilates eğitiminin bu denli yüksek oranda takip edilmesinin kendisini son derece mutlu ettiğine vurgu yapan eğitmen Yaprak Deniz Dutlu, "Bir anda binlerce kişinin izlemiş olması hem heyecanımı artırdı, ama bir o kadar da motive etti. Mezitli belediyemizin doğal çalışma ortamında yaptığımız dersimizle önümüzdeki haftalarda daha renkli ve farklı figürlerle Mezitlilerin karşısına çıkacağız. Sosyal medyadan takip eden Mezitlilerin yüzde 10'u bile bu hareketleri benimle birlikte yapsa çok büyük ve önemli bir rakam ortaya çıkıyor. Mezitlilere evlerinde spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz" dedi.'KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUZ'

Amaçlarının evlerinden zorunlu olarak çıkamayan vatandaşlara daha kaliteli zaman geçirtmek olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İnsanlarımızın kaliteli bir yaşam için sadece evde zorunlu olarak kaldıkları zamanlarda değil her zaman spor yapmalarını istiyoruz. Bu alanda onlarca kurs açarak halkımızı bir spor ya da sanat dalıyla ilgilenmeleri konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz olağanüstü günlerde zorunlu olarak evde kalırken insanlarımızı psikolojik ve sosyal açıdan dinç tutmak adına böyle bir etkinlik başlattık. Her gün eğitmenlerimiz sosyal medyadan canlı olarak spor yaparak Mezitlilere ulaşacak. İlk olarak yaptığımız pilates etkinliğimizin bu denli büyük ilgi görmesi yaptığımız işin ne denli doğru olduğunu göstermeye yetmiştir. Tüm eğitmenlerimize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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Manşet

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