Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor
03.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:56
Kütahya'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 7 katlı belediye eski hizmet binası, tam 1,5 yıldır boş duruyor.
Kütahya'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 7 katlı belediye eski hizmet binası, tam 1,5 yıldır boş duruyor. Şehrin en işlek bölgesinde yer alan binanın, 2019 yılı Nisan ayından bu yana değerlendirilemediği belirtildi.
Kütahyalı vatandaşlar, binanın akıbetinin bir an önce belli olmasını istiyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı