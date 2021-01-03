Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
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Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

03.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:58
Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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