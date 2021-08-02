BELEDİYE EKİPLERİNİN MÜCADELESİ CANLA BAŞLA SÜRÜYOR

BAŞKAN ARAS, "BODRUM YANIYOR.

BAŞKAN ARAS, "BODRUM YANIYOR... CANIMIZ KALBİMİZ ACIYOR"

Milas İlçesi Beyciler Mahallesinde başlayan ve Bodrum Bölgesine sıçrayarak geniş bir alanda etkili olan orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekipler seferber oldu. 31 Temmuz günü saat 15. 30 sularında başlayan, Bodrum'un Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı, Çökertme, Ören Mahalleleri ile Armutçuk Mevkii'nde orman yangını etkisini sürdürüyor. Önceki gece rüzgarın da etkisi ile hızla Ören bölgesine doğru ilerleyen yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi, orman işçileri, özel şirket araçları, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'larla alevlere müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı Mahallesi Taşlı Yalı ve Hurma Sahiline gelerek evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları için uyardı. Belediye ekiplerinin yardımları ve sahil güvenlik botları ile gönüllü tekneciler, sahillerden deniz yolu ile vatandaşlar tahliye edildi. Başkan Aras, sık sık sosyal medya üzerinden bilgiler paylaştı. Yangın bölgesinde gece boyunca bilgi veren Başkan Aras, "Yangın maalesef hiç istemediğimiz bir boyutta ilerliyor. Bodrum yanıyor, canımız, kalbimiz acıyor. Bu kabusun bir an önce sona ermesi için halkımızın desteğiyle birlikte mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Mazı Köyümüzde süren ve yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün geceden itibaren bölgedeki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. Ekipler ve halkımız ile birlikte yangını kontrol almak için çabamız sürüyor. Sizlerden ricam; acil durumlar dışında trafiğe çıkmamanız, yardım getirmek için bölgeye gelerek trafik ve insan yoğunluğu yaratmamanızdır" ifadelerini kullandı. Bodrum Belediyesi'nin organize ettiği gönüllü tur tekneleri, Mazı ve Çökertme'den vatandaşları deniz yolu üzerinden Bodrum Kumbahçe Limanı'na indirdi. Bodrum'a getirilen yangın mağdurları burada yapılan organizasyon ile çeşitli otellere yerleştirildi. Öte yandan İçmeler-Kızılağaç sınırındaki dağlık alanda zaman zaman çıkan ufak çapta yangınlar itfaiye ekiplerinin ve gönüllü vatandaşların müdahaleleri ile hızlı bir şekilde söndürüldü. Söndürme çalışmalarına ilçedeki bazı inşaat şirketlerine ait beton mikserleri, sulama tankerleri ile arama kurtarma dernekleri, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek verdi. Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar cansiperane bir şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: Habermetre