Belediye ekiplerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları - MUŞ
Muş Belediyesinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları MUŞ - Muş'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş Belediyesinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları
MUŞ - Muş'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kar nedeniyle kapanan 14 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.