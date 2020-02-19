Belediye ekiplerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları - MUŞ
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Belediye ekiplerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları - MUŞ

Muş Belediyesinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları MUŞ - Muş'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:47
Belediye ekiplerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları - MUŞ

Belediyesinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları

MUŞ - Muş'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, il genelinde kar nedeniyle kapanan 14 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belediye ekiplerinin kent merkezinde kar temizleme çalışmaları - MUŞ
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