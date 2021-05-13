Belediye ekiplerinin denetim mesaisi
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Belediye ekiplerinin denetim mesaisi

Belediye ekiplerinin denetim mesaisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ekipleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ekipleriyle hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşın bayramda sağlıklı gıdaya ulaşmasını amaçladıklarını belirten Belediye, zabıta ekipleriyle tek tek fırınları denetledi.

Ramazan Bayramı hazırlığı kapsamında Kartal'da arife günü fırınlara sıkı denetim yapıldı. Denetlemelerde Kartal'ın 20 mahallesinde bulunan 150'den fazla işyeri denetlendi. Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren başta fırınlar olmak üzere pastaneler, tatlı ve börek imalathanelerini denetimden geçirdi. Ekipler kontrolleri sırasında; söz konusu iş yerlerinin hem çalışma ve hijyen koşullarını hem de pandemiyi önleme konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını inceledi.

"EKMEKLERİN GRAMAJLARI KONTROL EDİLDİ"

Denetlemelerde maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda iş yeri sahiplerini uyaran ekipler, aynı anda içerde bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi. Akşam saatlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayan yoğunluklara izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen ekipler, fırınlarda satılan ekmek ve pidelerin gramajını da kontrol etti. Alınan önlemler kapsamında ekmeklerin ambalaj içinde satışının yapılmasını isteyen zabıta ekipleri, denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, vergi levhaları ve sağlık raporlarını inceleyerek kurallara uyulmadığı görülen iş yerlerine caza kesti.

"İŞ YERLERİ HİJYENİK VE DÜZGÜN ÇIKTI"

Zabıta Müdürü Özgür Polat, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetlemelerimizi Ramazan Bayramı vesilesiyle bugün de gerçekleştirdik. Bugün denetimlerimizi özellikle unlu mamul imalat yerleri ve tatlı imalat yerleri olarak sıklaştırdık. Kartal'da yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenilir ve hijyenik ortamdaki gıdaları tüketmeleri adına bütün iş yerlerimizi titizlikle denetliyoruz. İş yerlerinin genel hijyeni, personel hijyeni ve ekipman hijyenine kadar her şeyi inceledik. Bütün ekiplerimiz iş başında, gerekenlere gerektiği uyarıyı yapıyorlar. Şu ana kadarki denetim yaptığımız iş yerleri de gayet hijyenik ve düzgün çıktı. Herhangi bir sorun gördüğümüzde ise gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz" diye konuştu.


Belediye ekiplerinin denetim mesaisi
Belediye ekiplerinin denetim mesaisi
Belediye ekiplerinin denetim mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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