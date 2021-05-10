Belediye ekiplerinin bayram temizliği
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Belediye ekiplerinin bayram temizliği

Belediye ekiplerinin bayram temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Daha temiz bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Daha temiz bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarda yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını tazyikli su ile yıkıyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde tüm mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde boşalan cadde ve sokaklarda yaya kaldırımları ve yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri ile birlikte hem yaya kaldırımlarını hem de yolları tazyikli su ile yıkıyor.

Haftanın ilk günü sabah erken saatlerde çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri yeşil alan ve parklarda da temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Belediye ekiplerinin bayram temizliği
Belediye ekiplerinin bayram temizliği
Belediye ekiplerinin bayram temizliği
Belediye ekiplerinin bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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