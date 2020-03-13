Belediye ekiplerini görünce işyerini bırakıp kaçtı Belediye ekiplerini görünce işyerini bırakıp kaçtıİZMİR'in BUCA ilçesinde, zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi.

Belediye ekiplerini görünce işyerini bırakıp kaçtı

İZMİR'in BUCA ilçesinde, zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi. Ekipler, bakteri üretmeye elverişli açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerin bulunduğu işyerlerine işlem yaparken, denetim sırasında sağlıksız üretim yapan tatlıcı ekipleri görünce dükkanını bırakarak kaçtı

Virüs ve bakterilere karşı çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bir yandan da gıda denetimlerine devam ediyor. İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşei belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını tespit etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere müdahale etti. Sağlıksız ürünleri zapta geçirerek imha etmek üzere el koyan ekipler, işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Depoların ardından denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, Ova Pazaryeri yanında yer alan bir tatlıcıyı inceledi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan tatlıcı, ekipleri görür görmez kaçtı. Kaçan tatlıcının dükkanına kontrol için giren ekipler yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan işletme hakkında işlem başlattı.

Kaynak: DHA