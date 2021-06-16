Belediye ekiplerinden işgaliye denetimi

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sıfır işgaliye uygulaması için denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sıfır işgaliye uygulaması için denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kale Caddesi ve Dr. Alim Bey Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. 2019 yılında Bodrum Belediye Meclisi'nde alınan sıfır işgaliye kararının uygulanması hususunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulunan Çakaloğlu, ancak elbirliğiyle Bodrum'da kaliteli turizmi yaratabileceklerini söyledi.

Denetlemelerde, görüntü kirliliğine yol açan usulsüz işgallere karşı müdahalede bulunulurken, ekipler yeni normal dönemde iş yerini açmaya hazırlanan esnafa, 'sıfır işgaliye' kurallarını anlatarak tüm düzenlemelerin bu kriterler doğrultusunda yapılmasını istedi. Hanutçuluk konusunda da uyarılarda bulunan belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde sivil personellerin kameralı denetimlere başlayacağı belirtildi.

Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu vitrinini ve dükkanını güzel bir şekilde düzenleyen esnaflara teşekkür ederken, gelen talepleri not alarak çözüm için gerekli birimlere iletti. Esnaf ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda çarşı içerisinde motor geçişlerinin de engellenmesi sağlanacak. Yayaların yürüyüş alanının motorlar tarafından işgal edilmesinin vatandaşlar için tehlike oluşturduğu ve bu konuda kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılacağı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı