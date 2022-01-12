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Belediye ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Belediye ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla AVM, bakkal ve marketlere yönelik denetim yaptı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla AVM, bakkal ve marketlere yönelik denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamamasını sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listeleri kontrol edildi. Temel gıda ürünleriyle temizlik maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, denetimlerde ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla bazı ürünleri kasaya götürülerek karşılaştırma yapıldı. Zabıta ekipleri denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini vurguladı. - HAKKARİ

Belediye ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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