BELEDİYE EKİPLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış belediye ekiplerinin aylardır sürdürdüğü yağmur suyu drenaj hattı ve mazgal temizlikleri sayesinde ilçe genelinde ciddi bir sıkıntıya yol açmadı.

Özellikle sabaha karşı şiddetini arttıran yağış sonrası; Bodrum'da Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada görev başındaydı.

Yalıkavak, Ortakent, Dirmil, Kızılağaç Mahallelerinde yağmur suyu ile birlikte akan ve trafiği tehlikeye düşüren kaya ve toprak yığınları anında temizlenirken mazgalların tıkanmasına neden olan çöp, yaprak ve diğer nesnelere de müdahale edilerek normale döndürüldü.

Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda taşan rögarlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerine anında iletilerek müdahale edilmesi sağlandı.

İlçe genelini etkisi altına alan sağanak yağışın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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