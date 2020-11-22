Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik
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Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik

22.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:13
Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekiplerince kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekiplerince kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı.

Dodurga Belediye Başkanlığı bağlı ekipler beldede değişik bölgelerine atılan çöp ve atıkları kepçe yardımıyla toplandı. Kamyonlara yüklenen pislik ve atıklar çöplüğe dökülürken, araçlarla girilen bölgeler tekrar çöp atılmaması için yolları kapatıldı.

Öte yandan belediye bu bölgelere pislik ve atıklarını atanların tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacaklarını bildirdiler. - BİLECİK

Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik
Belediye ekiplerince kapsamlı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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