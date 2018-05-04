Belediye Ekiplerince Çarşı Merkezinde Temizlik Yapıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde genel temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde temizlik çalışmasına şehir genelinde devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en işlek caddesi olan ve kısa süre önce kaldırım çalışmalarının tamamlandığı Harıkçı Caddesini ve sokaklarını baştan aşağı yıkadı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, her gün günün ilk ışıkları ile birlikte başladıkları temizlik çalışmasını, şehrin farklı noktalarında devam ettirdiklerini söyledi. Müdürlük görevlileri, "Şehir merkezi ve kenar mahallelerde caddeleri yıkayarak başladığımız çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüterek sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti. - ADIYAMAN