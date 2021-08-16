Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Görevli ekiplerimiz, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.

Görevliler, hijyen ve hava kirliliğine neden olan apartmanlarda baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan yerlere sulu sistem baca filtresi kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekiplerimiz tarafından yakma faaliyetinde kullanılan kömür, odun, fındık kömürü ve benzer ürünler kullanılan işletmelere yönelik denetimlerine devam edecekler.

Kaynak: Habermetre