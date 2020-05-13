Belediye ekipleri, Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
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Belediye ekipleri, Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde yıkım çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, Yılmaz Özdil'in villasında yıkım çalışmalarına başladı
13.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde yıkım çalışmalarına başladı.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etmiş ve sitedeki pek çok ev mühürlenmişti.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından sabah erken saatlerde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya gelerek yıkım çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 kişiden oluşan belediyenin çeşitli birimlerinden oluşan ekip evde önce inceleme yaptı. Ellerinde balyoz ve hiltiler bulunan ekip, yıkım çalışmasına önce evin eklentisinin üstündeki kiremitleri toplayarak başladı. 4 araç ile siteye gelen belediye görevlilerinin yıkım esnasında evin ruhsatlı olan bölümünün zarar görmemesi için itina gösterdikleri gözlendi.

Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı ortaya çıktı. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve iş yeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri belirtilmişti. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edilince Belediye Encümeni kararı ile ekipler sabah saatlerinde bölgeye gelerek yıkım çalışmasına başladı.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in İmar Barışından sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanıltıp 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İmar affını eleştirdi, aftan yararlanmak istedi

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak eşi adına yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin yıkılacağı öğrenildi. Ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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