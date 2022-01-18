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Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için kent merkezinde belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için kent merkezinde belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da son yılların en etkili kar yağışının olması nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklara vatandaşlar tepki gösterirken, belediye ekipleri ise aksaklıkları gidermek için çalışıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaşanan aksaklıkları gidermek için ekiplerin çalışmalarını yerinde gördü. Belediye ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürüyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 saat esasına göre ekiplerin görevi başında olduğunu belirterek, "Yoğun kar yağışına karşı karla mücadele ekiplerimiz tüm unsurlarıyla aralıksız çalışmalarına devam ediyor, kar küreme ve tuzlama çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süreçte karla mücadele ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için 24 saat esasına göre görevlerinin başında olacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Süleyman Kılınç, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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