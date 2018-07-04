Belediye Ekipleri Sokak Sokak Gezerek Vatandaşları Dinliyor

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi ve Mardinmasa ekipleri, "Sosyal Riski İzleme ve Önleme" projesi çerçevesinde sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Nusaybin Belediyesi ve Mardinmasa ekipleri, "Sosyal Riski İzleme ve Önleme" projesi çerçevesinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek bölgenin sosyal risk raporunu hazırlıyor. Bilimsel bir metotla yürütülen çalışmada hanelerde yaşayanların maddi ve manevi durum verileri belirlenerek risk haritaları oluşturuluyor. Belediye ekipleri yaşlı ve hasta vatandaşların sağlık, gıda, eğitim ve diğer bütün ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyip tespit ediyor. - MARDİN