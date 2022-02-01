Belediye ekipleri sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Düzlerçamı'nda yer alan ormanlık alanda yaşayan hayvanları soğuk kış aylarında da unutmuyor. Hayvanseverlerin de katkısıyla besleme noktalarına mama bırakan Büyükşehir ekipleri, köpekleri elleriyle besledi.

Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanlara kurduğu besleme noktalarıyla sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ayda 4 buçuk ton mamayı kent merkezinde yer alan ormanlık alanlara bırakıyor. Soğuk hava nedeniyle çalışmalarını sıkılaştıran ekipler son olarak Döşemealtı ilçesi içinde yer alan Düzlerçamı ormanında besleme noktalarına mama bıraktı. Hayvan severlerin de katkı sunduğu besleme programında Büyükşehir personeli elleriyle hayvanları besledi.

"Büyükşehir 21 besleme noktası yaptı"

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ormandaki tüm sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden hayvansever Mehmet Çiller, "Büyükşehir Belediyesine Düzlerçamı ormanına 21 tane üzeri kapalı besleme merkezi yaptırdık. Her gün 2-3 saat eşimle birlikte besleme yapıyoruz. Son zamanlarda mama fiyatları çok arttı. Bu hayvanlar da Allah'ın verdiği canlar. Yaşamaları lazım" dedi. - ANTALYA