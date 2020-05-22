Belediye ekipleri, otizmli çocuğun "ramazan davulu" isteğini gerçekleştirdi
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Belediye ekipleri, otizmli çocuğun "ramazan davulu" isteğini gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, doğum günü sürprizi yaptıkları otizmli çocuğun ramazanda davul çalınması isteğini de gerçekleştirdi.

22.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:58

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, doğum günü sürprizi yaptıkları otizmli çocuğun ramazanda davul çalınması isteğini de gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda faaliyetleri kısıtlanan ramazan davulcuları, bu yıl vatandaşları sahura uyandırmadı.

Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde geçen yıl sahur vakti evinin balkonunda davulcuları heyecanla bekleyen 11 yaşındaki otizmli Özcan'ın annesi Hatice Karagülle, belediyeyi arayarak bu ramazanda çocuğunun üzüntü yaşadığını iletti.

Bunun üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocuğa doğum gününde sürpriz yaparak, davullu zurnalı kutlama gerçekleştirdi.

Büyük sevinç yaşayan Özcan Karagülle, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti, ardından davul çalarak eğlendi.

Anne Karagülle, sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Doğum gününde buraya gelerek oğlumun talebini yerine getirdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ise minik Özcan'ın mutluluğuna ortak olmak istediklerini ifade etti.

Belediye ekipleri, otizmli çocuğun 'ramazan davulu' isteğini gerçekleştirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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