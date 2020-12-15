Belediye ekipleri mazgalları temizliyor
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Belediye ekipleri mazgalları temizliyor

15.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:53
Belediye ekipleri mazgalları temizliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yağışlardan dolayı tıkanan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yağışlardan dolayı tıkanan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.

Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, etkili yağışlar nedeniyle tıkanan mazgallarda yüzünden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmur sularıyla birlikte gelen odun, taş, çöp, kum birikintileri gibi suyun akışını etkileyecek mazgal ve kanalları tek tek temizliyor. Ekipler ayrıca hasar gören ya da bakım yapılması gereken yağmur suyu kanallarının bakımını da gerçekleştiriyor. - ADIYAMAN

Belediye ekipleri mazgalları temizliyor
Belediye ekipleri mazgalları temizliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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