Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı
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Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı

Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında şehir merkezindeki belirli noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Erzincan'da belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında şehir merkezindeki belirli noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Bu hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri belirli alanlarında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, sessizliğe bürünen cadde, park, banka ATM'leri, otobüs durakları ve çocuk oyun alanları gibi vatandaşların normal günlerde yoğun olarak kullandığı yerleri tek tek ilaçlayarak, dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor." denildi. - ERZİNCAN

Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı
Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı
Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı
Belediye ekipleri kısıtlamada dezenfekte çalışması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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