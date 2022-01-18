ELAZIĞ (İHA) - Belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde çalışmalarına başlayan Elazığ Belediyesi ekipleri gecede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'da Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Elazığ'da etkisini gösterdi. Kar yağışla birlikte teyakkuz halinde bulunan Elazığ Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında çalışma başlattı. Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde işe koyulan ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üst geçit, otobüs durakları ve meydanlarda kar küreme ve solüsyon çalışmaları başlattı. Kar yağışının devam ettiği kentte Elazığ Belediyesi 285 kişilik ekip, 60 adet iş makinesi ve araçlarıyla çalışmalarını aralıksız 7/24 sürdürüyor.