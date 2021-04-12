Belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor
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Belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da karla mücadele ekiplerinin sabahın erken saatlerine kadar devam eden zorlu mücadelesine katılarak çalışmalarında onları yalnız bırakmadı.

Hafta sonu son yılların Nisan ayındaki en yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir'de belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları için yoğun çaba sarf etti.

Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir merkezindeki günlük yaşamın aksamaması için gece de çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanmalara karşı, gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Tuzlama ve yol açma çalışmalarında gece mesaisi yapan ekipleri yalnız bırakmayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da verdikleri bu zorlu mücadelede ekiplere moral ziyaretleri gerçekleştirerek kendilerine teşekkür etti.

Belediye ekiplerinin mahalle aralarındaki çalışmalarını halen sürdürdüğünü ifade eden Başkan Savran, "Hafta sonu son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşadık. Yağışın başlaması ile birlikte Cuma gecesinden itibaren tüm ekiplerimiz sahadaydı. Başta ana arterlerimiz olmak üzere tüm mahallelerimizde çalışma yaptık ve halen yapıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle dar sokaklarda park eden araçlardan dolayı büyük iş makinelerimizi sokamadığımız bölgelerde de çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz gece saatlerine kadar saha da olacak" dedi. - NEVŞEHİR

Belediye ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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