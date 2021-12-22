Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi - Haberler
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Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

- Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi Hakkari Belediyesi ekipleri, Otluca köyü Uyanık mezrasında kar yağışı ve tipi altında su arızasını giderdi.

HAKKARİ (İHA) - - Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi ekipleri, Otluca köyü Uyanık mezrasında kar yağışı ve tipi altında su arızasını giderdi.

Kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılaya su şebekesinde yaşanan problemin bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesi Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, iş makinalarıyla kar ve tipiye rağmen Otluca köyü Uyanık mezrasına giderek arızayı giderdi. Ekipler, kış mevsiminde zor şartlar altında çalıştıklarını belirerek, "Uzun uğraşlar sonunda mezraya ulaşarak arızayı giderip şehir merkezine su verdik. Halkımızın su sıkıntısı çözmek yaşadığımız sıkıntıları unutturdu" dedi.

Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi

Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi

Belediye ekipleri kar yağışı altında su tesisatı arızasını giderdi

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