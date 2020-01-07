: Belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi

07.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:39

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu mahalle yolunun kapanması nedeniyle evinde doğum yapan kadın ve bebeği, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kırsal Karadağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonucu ilçeye erişimi sağlayan yollar kapandı. Doğum sancıları başlayan mahalle sakinlerinden Tuğba Türk'ü hastaneye götüremeyen yakınları belediyeden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken sancıları artan Türk, komşularının ve yakınlarının yardımıyla evinde bir kız bebeği dünyaya getirdi.

Yolları açarak mahalleye ulaşımı sağlayan belediye ekipleri, anne ve bebeğini ilçedeki devlet hastanesine götürdü.

Anne Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sancıları başladığında yollar kapalı olduğu için mahallesinden çıkamadığını belirterek, "Komşuların yardımıyla zorunlu olarak evde doğum yaptım. Alaşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açtılar, çocuğumu ve beni hastaneye yetiştirdiler. Bebeğimin sağlığı çok iyi. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Türk, kızına, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu'nun adını verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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