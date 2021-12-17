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Belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hakkari 'de kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan karla mücadele ekipleri başta ana arteller olmak üzere tüm mahallelerde kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, 3 greyder, 5 loder, 4 hidromek, 2 bıçaklı kamyon, 1 tuzlama aracı ve 40 personel ile özellikle akşam saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için gece boyunca özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. - HAKKARİ

Belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

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