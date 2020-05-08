Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak annelere çiçek hediye etti

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, seralarda yetiştirdikleri çiçekleri Anneler Günü kapsamında kadınlara dağıttı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, seralarda yetiştirdikleri çiçekleri Anneler Günü kapsamında kadınlara dağıttı.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, pazar günü kutlanacak Anneler Günü için kentte yaşayan anneleri unutmadı. Ekipler, kapı kapı gezerek seralarında yetiştirilen fesleğenleri annelere hediye etti ve yaklaşan Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Dünyanın en güzel ve hiç solmayan çiçeği annedir." sloganıyla tüm anneler için fesleğen hediye ettiklerini ifade eden Aslan, "Binlerce çiçeği ilçemizde bulunan annelerimize ulaştırdık. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatır tekrardan sevgi dolu, şefkat dolu annelerimizin dizlerine başlarımızı koyabilir ve onlara sarılabiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Kendilerine çiçek hediye edilen anneler de Kaymakam Aslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA