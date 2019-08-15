Belediye ekipleri, huzurlu bir bayram için kesintisiz çalıştı

15.08.2019 11:17

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ihtiyaçlarına ve şikayetlerine cevap verebilmek adına yoğun mesai yaptı. Bir yandan çöp toplama işlemlerini hızlandıran ekipler, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçmek için dezenfekte işlemleri yaparak vatandaşların mağdur olmaması için çalıştı.

Bayram öncesi çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemleri alan Küçükçekmece Belediyesi, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına bayram süresince devam etti. İlçe müftülüğü bünyesinde kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izin verilen kurban satış alanı ve kesim yerlerinde çalışmalarını bayram boyunca sürdüren ekipler, vatandaşların bildirdiği şikayet ve ihtiyaçlara da anında cevap verdi.

"Ekiplerimiz olağanüstü çalışma gayreti gösterdi"

Ekiplerin huzurlu bir bayram için canla başla çalıştıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bayram boyunca vatandaşlarımızın kötü kokulardan rahatsız olmamaları için ilk günden itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz görev başındaydı. Kurban kesim yerleri yıkandı ve dezenfekte edildi. İlçe genelindeki çöp konteynırları yıkanarak kötü kokunun önüne geçilmesi hedeflendi. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere anında çözüm odaklı dönüş yapıldı. Bu anlamda görev başında olan tüm personelimize özen, özveri ve dikkatlerinden dolayı teşekkür ederim. İlçe sakinlerimizin talepleri ve huzuru bizim için her zaman her şeyden önemlidir" diye konuştu.

Çalışmalar bayram sonrasında da devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, ilçedeki kurban satış ve kesim alanı ve belirlenen kesim yerlerinde, kesim işlemlerinin ardından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Ekipler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmalarıyla, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçmek için aralıksız çalıştı.

Küçükçekmece'de kötü görüntülerin oluşumuna izin verilmeyerek, haşere oluşumuna yönelik ilaçlamalar yapıldı ve bakteri oluşması engellendi. Kurban bayramı süresince ilçede belirlenen kesim yerlerinden toplanan atıklar, önce belirlenen noktalara ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göstermiş olduğu atık tesislerine gönderildi. Vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale eden ekipler, bayram sonrasında da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA