Belediye ekipleri geceyi yollarda geçirdi

13.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi yoğun kar yağışı nedeniyle geceyi yollarda geçirdi.



Yüzlerce yerleşim yerinin kapalı olduğu ve okulların tatil edildiği Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye karla mücadele ekibi, 15 değişik mahalle yolunun kapanmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.



Kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle yer yer zor anlar yaşayan belediye ekipleri, zorlu şartlara rağmen çalışmalarına gece boyunca devam etti. Kent merkezinde 14 iş makinesi ve 30 personelle yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA