Belediye ekipleri Gaziantep'i gezdi

07.09.2019 11:42

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gaziantep'e gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 11 kişilik teknik ekip, kent estetiği ve peyzaj çalışmalarını incelemek üzere Gaziantep'e gitti.

Kentte incelemede bulunan ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA