Belediye Ekipleri Eğlence Yerlerini Denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, emniyet müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, emniyet müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal, Gevran Caddeleri ve Sanat Sokağı'nda yer alan umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarını denetledi. İş yerlerinin açma ruhsatına uygun şekilde hareket edip etmedikleri, 5996 sayılı kanunun 41/A bendi uyarınca iş yerlerinin satışını yaptıkları ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen durumu, canlı müzik yayın ruhsatı, fiyat tarifeleri ve açma ruhsatları sıkı bir şekilde denetlendi. Denetimler esnasında belediye meclis kararı dışında, Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu işletme belgesi bulunmamasına rağmen içki satışı yapan iş yerleri hakkında durum tespit tutanağı tutuldu. Gerekli sürede eksikliklerini tamamlamayan iş yerleri 9207 sayılı iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliği 13'üncü maddesine göre kapatılacağı belirtildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediye ve emniyet müdürlüğü ile birlikte umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarının denetimlerini sıkı bir şekilde diğer ilçelerde de sürdüreceği bildirildi. - DİYARBAKIR