: Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu

13.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:11

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan diyaliz hastası, hastaneye ulaştırıldı.

Siverek ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Siverek Devlet Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın belirli günlerinde tedavi gören İsmet Oytun (70), ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sislice Mahallesi'nde mahsur kaldı.

Ailesinin durumun bildirdiği Siverek Belediyesine bağlı ekipler, iş makinesi yardımıyla yolu açtıktan sonra Oytun'u belediyeye ait makam aracıyla hastaneye götürdü.

Kar yağışı nedeniyle yolların kapandığını belirten Oytun'un yakını Ramazan Yeşiltaş, belediyeden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin yolu açtığını belirten Yeşiltaş, "Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapandı ve diyaliz gitmesi gereken hastamızı götüremedik. Belediye başkanımız devreye girdi ve kendi araçlarıyla gelip diyaliz hastamızı aldılar. Şimdi de hastaneye gideceğiz." dedi.

Haftanın belirli günlerinde diyalize girdiğini söyleyen İsmet Oytun, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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