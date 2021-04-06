Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kenttin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan cadde ve sokaklarda kaldırım ve parke taşı çalışmalarını yaparken diğer yandan vatandaşların abone bağlantısı ve kanalizasyon çalışmaları başta olmak üzere, talep ettiği konularda hizmet verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ise, kenttin birçok noktasında alan temizliği yaparak, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesini sağladı. Atılan her bir çöpün doğaya ve çevreye zarar verdiğine dikkat çeken ekipler, vatandaşlarımızın çevreyi ve doğayı korumada daha duyarlı olmalarını istedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çalışmaları kapsamında başta unlu mamul satış noktaları olmak üzere gıda üretim yerlerinde denetimler yaparak, vatandaşların sağlıklı alışveriş yapmalarına olanak sağladı. - BİLECİK

Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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